Любимов поручил искать другое место для строительства школы в Кальном

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:27:52+03:00

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Губернатор Николай Любимов будет рекомендовать администрации Рязани найти другое место для строительства школы в микрорайоне Кальное. Об этом глава региона сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«К моему большому сожалению, опрос о строительстве школы в Лесопарке разделил людей. Моя работа всегда была и будет направлена исключительно на единение рязанцев, на консолидацию наших созидательных усилий, — пишет Любимов. — У нас всех есть одно общее дело - благополучие и развитие Рязанской области. В результатах опроса этого нет. Поэтому мною принято решение рекомендовать администрации Рязани перенести проект строительства школы из Лесопарка в другое более подходящее место. Если потребуются дополнительные финансовые средства, правительство области окажет в этом помощь!»

Напомним, 26 февраля завершился опрос о строительстве школы на 1100 мест в рязанском Лесопарке. Власти планировали расположить образовательное учреждение на полукилометре от границы микрорайона Кальное, который оно будет обслуживать. Для этого горадминистрация предложила лужайку за ТЦ «Круиз» перевести из «зеленой» в соответствующую функциональную зону, чем породили бурную дискуссию.

По итогам опроса, который чиновники устроили по поручению губернатора, значимого преимущества нет ни у одного из вариантов. Из почти 10 тысяч респондентов даже с учетом всех странностей, наблюдавшихся в ходе голосования, 49,5% высказались против строительства именно на предложенном участке (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU