2020-02-26T11:33:42+03:00
Общество

Опрос о строительстве школы в Лесопарке завершился

Голоса в итоге разделились практически поровну. Власти на результаты пока не отреагировали
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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26 февраля завершился опрос о строительстве школы на 1100 мест в рязанском Лесопарке. Напомним, власти планируют расположить образовательное учреждение на полукилометре от границы микрорайона Кальное, который оно будет обслуживать. Для этого администрация города предложила лужайку за ТЦ «Круиз» перевести из «зеленой» в соответствующую функциональную зону, чем породили бурную дискуссию.

По итогам опроса, который чиновники устроили по поручению губернатора, значимого преимущества нет ни у одного из вариантов. Из почти 10 тысяч респондентов даже с учетом всех странностей, наблюдавшихся в ходе голосования, 49,5% высказались против строительства именно на предложенном участке. По их мнению, чиновники должны найти другой участок для действительно нужного социального объекта. При этом минимальный перевес в 1% у варианта «за».

Официальные лица на результаты голосования пока никак не отреагировали.

Также стоит отметить, что альтернативные опросы, проведенные крупными сообществами в социальных сетях, показали огромный перевес противников инициативы властей.

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Разбазарив в предыдущие годы всю пригодную землю в Кальном, чиновники начали судорожно искать участок под новое образовательное учреждение. Самым «беспроблемным» вариантом (хотя предлагались и другие) оказалась лужайка за ТЦ «Круиз» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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