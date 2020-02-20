В Рязани устроили опрос о строительстве школы в Лесопарке

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:03:04+03:00

На днях чиновники и депутаты вернулись к самому «беспроблемному» варианту

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Власти Рязани решили устроить голосование о возведении школы на 1100 мест в Лесопарке. Высказаться «за» или «против» горожанам предложили на сайте «Наш Дом Рязань» до 26 февраля (в этот день подведут итоги).

Напомним, школа №73 – единственная в микрорайоне Кальное – переполнена и работает в три смены. Поэтому, раздав в предыдущие годы всю пригодную для строительства землю в частную собственность без оглядки на социальную инфраструктуру, чиновники начали судорожно искать участок под новое общеобразовательное учреждение. Самым «беспроблемным» вариантом (хотя предлагались и другие) оказалась лужайка за ТЦ «Круиз», на которой в стрельбе практиковались рязанские лучники. Пока она расположена в «зеленой» зоне, но администрация Рязани хочет внести изменения в Генплан:

- На участке нет зеленых насаждений, его территория не включена в перечень объектов озеленения города и не входит в границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Рязани, - старается убедить общественность пресс-служба исполнительного органа власти.

По пути в школу из Кального ученикам предстоит пересекать оживленное Солотчинское шоссе, хоть и на перекрестке со светофором. Власти обещают в будущем предусмотреть надземный переход, но конкретных дат не называют.

Ранее на общественных слушаниях и при последующих обсуждениях многие рязанцы высказывались за поиск альтернативной Лесопарку площадки для строительства. Несмотря на это, вопрос вынесли на рассмотрение Рязанской городской Думы, затем неожиданно отложили и теперь вернулись к нему вновь.

Фото: администрация Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU