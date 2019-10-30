Администрация посоветовала защитникам Лесопарка «свои амбиции убрать подальше»

30 октября в администрации Рязани прошло совещание по поводу изменения назначения участка в Лесопарке. В Генплане вместо зеленой зоны эту землю хотят перевести в зону под образовательные учреждения. Здесь на федеральные деньги власти намерены построить школу для детей из Кального.

Территория, напомним, находится на окраине Лесопарка со стороны ТРЦ «Круиз». Сейчас тут ровное поле, на котором расположено лучшее в России стрельбище для лучников.

ПОПЛЫВУТ ДРУГИЕ

На заседании комитета гордумы, состоявшемся неделей ранее, у депутатов по поводу такой застройки возникли вопросы, на которые представители администрации тогда ответить не смогли.

К примеру, как быть с регулярным подтоплением участка? Теперь представители горадминистрации озвучили, что за 15-20 млн рублей здесь планируют сделать дренаж и насыпь высотой в 4,5 метра. Тогда риск того, что паводок повредит школу, можно свести к минимуму.

Однако, как пояснил «Комсомолке» эколог и градозащитник Андрей Петруцкий, при серьезном паводке вода пойдет в Торговый городок и на площадь Свободы – больше ей деться будет просто некуда.

Что касается безопасности доставки детей на учебу, то, по версии чиновников, ее обеспечит надземный переход: его планируют возвести у «Круиза».

Дальше начались предложения депутатов, немалую часть которых им загодя озвучили общественники, в том числе экологи. Одна из идей - перенести с нынешнего места, то есть с Касимовского шоссе, муниципальный «Водоканал».

Предложение многим на первый взгляд кажется почти фантастическим. Тем не менее переезд подобных организаций вещь реальная – в нашем городе так однажды перевезли электросеть. И ничего, свет от этого не пропал. Зато то место, что сейчас занимает «Водоканал», в качестве площадки под школу подходит идеально. Вокруг него только дома: это и старые, и новые многоэтажки. МУП же можно было перевести, к примеру, в здание бывшего училища связи.

Эту идею градозащитники озвучили за день до совещания. На нем же вдруг выяснилось, что при любом переезде перенос коммуникаций этого предприятия обойдется в 1 млрд. (!) рублей. Сумму озвучил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Роман Шашкин. Объяснять причину столь высокой стоимости он отказался наотрез – «в целях неразглашения гостайны». Кстати, как рассчитывалась эта сумма, чиновник и вовсе не знает: астрономическую цифру просто как факт ему привел руководитель МУПа.

Следующий вариант – гаражи, те, что находятся за баней в районе мясокомбината. По информации градозащитников, это муниципальная земля, отданная владельцам гаражей в аренду. По окончании срока аренды участки можно забрать, а постройки выкупить у владельцев по остаточной стоимости.

Так, кстати, в свое время сделали в Песочне, напротив троллейбусного круга у больницы №11. По этой схеме земля снова полностью перешла городу, он же потом продал ее под застройку.

На такой вариант администрация ответила, что территория здесь частная и подобную возможность в принципе не прорабатывали. Хотя почему? Этого вопроса никто не задал: депутаты не стали, а общественникам на тот момент право голоса не давали. Буквально.

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Еще одно предложение – строительство школы на месте нынешнего интерната для детей с ограниченными возможностями. Он находится на улице Макаренко (остановка «Касимовское шоссе», следующая после «Автобусного парка» по пути из центра в Песочню).

Этот вариант власти, по их информации, прорабатывают. Но поиск нового места для интерната, проект для здания под него и строительство займет порядка 5 лет. А деньги на строительство школы с федерального уровня дают сейчас, и вопрос нужно решать срочно.

ПРОСТО НАДО!

Собственно на срочность, равно как и на необходимость новой школы, администрация и напирала. Отвергнув еще несколько предложений общественников и депутатов, власти вновь и вновь повторяли одно: нужно 3500 мест, новая школа рассчитана на 1100, и если позже подготовят другие участки, то там построят уже другие школы – они все равно будут нужны.

Пока же школа №73, возведенная недавно и рассчитанная на 600 учеников, вмещает уже больше 1300 человек.

– Советую свои амбиции убрать подальше! – заявила и.о. начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации Валентина Русакова. – За нами стоит население района, школа действительно нужна!

Правда, никто из противников застройки Лесопарка ни звука против школы и не произнес: ее необходимость понимают все.

– Мы-то амбиции умерим, но есть избиратели. Это школа не для Кального, а для нового микрорайона. Надо менять место, а не ставить вопрос: или так, или никак, – отметил депутат Дмитрий Володин.

Загвоздка в том, что если начать строительство в Лесопарке, потом процесс будет сложно остановить – аппетиты застройщиков космические. А если здесь уже будет образовательное учреждение, процедура перевода соседней зеленой зоны в зону застройки станет гораздо проще.

– При отсутствии школы эту территорию застроить не дадут, – пояснил член Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков. – Если же она появится, можно будет принять новый проект планировки территории, в котором легализуют застройку многоэтажными домами. Ведь при их возведении требуется школа. Где она? А вот она!

Кстати, те же Игорь Кочетков и Андрей Петруцкий предложили еще один вариант, но не замены участка под строительство, а его компенсации для зеленой зоны. Дело в том, что в районе Орехового озера и впритык к Лесопарку есть целый ряд участков, ныне находящихся в частной собственности и относящихся к землям сельхозназначения.

Никто, разумеется, сеять здесь не собирается – владельцы ждут подорожания земли. Пока застройка не разрешена, участки недорогие. Но как только такая возможность появится, ценник взлетит моментально. Для сравнения: сейчас коммерческая стоимость одной сотки земли в Кальном 2 млн. рублей.

И еще несколько интересных замечаний участников совещания.

– По нормативам, в городе школа должна находиться в 500 метрах от домов. Под это правило подпадают только 2,5 дома, расположенных неподалеку от Лесопарка, – заявил архитектор Илья Стюхин.

Предваряя заявление одного рязанцев, пришедших на совещание, поясним: изначально эту школу собирались возводить в районе речки Быстрец. Но когда землю под новые цели уже перевели, выяснилось, что это строительство просто опасно: со временем речка может размыть любую трубу, в которую ее «спрячут». А следом подмоет и разрушит и само здание школы.

К тому же здесь неожиданно «оказался» коллектор, перенос которого обойдется в 230-260 миллионов. Этих денег у города нет.

– Людям нужна школа там, где ее и собирались делать – в районе Быстреца. Пусть и не на том самом участке, но в этом районе, – заявил житель Кального Максим Симонов. – Новая школа не разгрузит 73-ю. Я знаю людей из высоток «Триколор», и они не будут водить детей в Лесопарк.

Однако категорическое «против» общественников и депутатов тонуло в массовом «за» администрации и ряда других депутатов. Они лишь упирали на необходимость и, главное, срочность-срочность.

Кстати, противники застройки просили об одном: перенести голосование по вопросу. Пара месяцев не спасет, а за это время место можно еще поискать и наконец найти выход.

Кто победит, узнаем в четверг, 31 октября – в этот день вопрос о переводе участка из зеленой зоны вынесут на заседание гордумы.

КСТАТИ

Когда обсуждалась концессия «Водоканала», никто и не говорил о невозможности передачи муниципального предприятия в частные руки. Теперь же содержимое его коммуникаций оказалось под грифом «секретно».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Одно место в новой школе обойдется в 1 млн. рублей: строительство здания, рассчитанного на 1100 учеников, стоит 1 миллиард + траты на насыпь и подвод коммуникаций.