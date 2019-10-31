2019-10-31T12:01:32+03:00
Общество

Гордума сняла вопрос о переводе земли под школу в Лесопарке

С таким предложением на заседании к депутатам обратился председатель градостроительного комитета
Екатерина СМБАТЯН
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Один в поле воин! Перед заседанием около гордумы прошел одиночный пикет. Фото: Иван КАРМАШОВОдин в поле воин! Перед заседанием около гордумы прошел одиночный пикет. Фото: Иван КАРМАШОВ
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31 октября состоялось заседание Рязанской городской Думы, на котором, в числе прочих, должны были рассмотреть вопрос об изменениях в Генплан. Речь идет об участке на окраине Лесопарка со стороны «Круиза» – здесь хотят построить школу на 1100 мест для жителей Кального.

Впервые тема всплыла в начале лета, когда прошли публичные слушания по переводу этой земли с зеленой зоны в участок под образовательные объекты. Пришедшие горожане высказались против застройки: и те, кто ратует за сохранение здесь лучшего в России стрельбища, и жители Кального, для которых эта школа и нужна (но в другом месте), и, разумеется, градозащитники и экологи, лучше прочих знающие, чем чреваты эти «незначительные изменения» в Генплан.

По итогам публичных слушаний проект отправили на доработку. А неделю назад он всплыл на заседании профильного комитета гордумы. Причем по сравнению с летним вариантом – практически без изменений.

– При рассмотрении представленных на слушаниях замечаний не нашлось подтверждения нарушений требований действующего законодательства, – 24 октября пояснил представитель горадминистрации депутатам.

Тогда же народные избранники задали ряд вопросов, в том числе о подтоплении будущей школы – паводок Лесопарке никто не отменял. Однако ответы им дали лишь на пару вопросов. Позже, 30 октября, в администрации провели совещание на ту же тему. Материал с бурного обсуждения, длившегося 2,5 часа, «Комсомолка» опубликовала накануне.

И вот на самом заседании председатель комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству Сергей Дейнего предложил вопрос с повестки дня снять.

Все 34 депутата, присутствовавшие на заседании, это предложение поддержали единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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