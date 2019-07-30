На месте крупнейшего стрельбища России в Рязани хотят построить школу

Не утихли еще страсти вокруг площадки в Лесопарке, из-за которой и. о. главы горадминистрации сейчас сидит в СИЗО, а тот же Лесопарк снова всколыхнул общественность: здесь решили построить школу. Да-да, вы не ослышались – именно в месте, которое власти так отважно называют чуть ли не «легкими города». Более того, землю для возведения объекта как-то очень резво взялись переводить в нужную для этого категорию.

Подавляющее большинство горожан не знает о существовании этого участка, поскольку изнутри Лесопарка… он не виден. Хотя найти его проще простого: только войдя в парк, по правой стороне очень скоро обнаруживаешь тропинку, уходящую в глубь чащи. Если пройти по ней среди деревьев несколько десятков метров, выходишь на огромную открытую площадку.

Еще год назад здесь кипела жизнь: десятки спортсменов, сменяя друг друга, тренировались все лето, а систематически поле наполнялось и вовсе под завязку – в Рязань приезжали на соревнования без преувеличения лучшие лучники мира. Шутка ли – это самое крупное стрельбище страны! Где же еще проводить турниры, как не у нас?

Но сейчас все заросло бурьяном, а спортсмены ютятся на ЦСК: для лучников и их стрел стадион сродни землянке.

Но вернемся в Лесопарк. Тот самый способ найти укромное местечко почти на входе в парк, описанный выше, некоторые рязанцы все же знали. И, разумеется, многие-многие годы использовали свое знание для проведения досуга. Как вы понимаете, бадминтоном тут пахло редко – в основном пивом и шашлыком. И продолжалось это до 2011 года, когда сюда попала Федерация стрельбы из лука и арбалета Рязанской области, членам которой пришлось всю эту помойку убирать самостоятельно.

Пока дети собирали мусор, мужчины покрепче выкорчевывали наросшие кустарники и деревца: вывозили все это КамАЗами. А после еще и снимали слой земли, чтобы основание будущего спортобъекта было ровным. И все это отнюдь не за госсчет...

Об этом позже, а чтобы понять, что город может потерять, перенесемся еще чуть ранее.

Из убожества в сказку

2008 год, хмурая осенняя суббота, небольшой спортзал школы №50 в Песочне. Облупившаяся штукатурка, истертые перекладины шведской стенки, почти плачущие рамы окон и пол с краской, стертой до первозданного слоя.

Казачий кубок-2008. Фото: группа СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА В РЯЗАНИ ВКонтакте.

Светятся только глаза трех десятков фанатов, которые собрались на «супер-мега-турнир тысячелетия». Это для них. А на самом деле – очередное школьное состязание лучников, приуроченное к чему угодно. Главное – его провести, торжественно вручить ребятам заслуженные грамоты, купленные тренерами за свой счет...

За свой счет тут были, в первую очередь, время и силы педагогов: три учителя – ОБЖ, труда и дополнительного образования – на тот момент уже год как вели в школах №№ 31, 50 и 71 секции по стрельбе из лука. На чистом альтруизме – никакой доплаты за эти часы они не получали.

Инвентарь и грамоты с кубками покупали на деньги спортшкол, спонсоров, найденных самими же учителями, и на собственные деньги. Локомотивом всего этого движения был и остается Игорь Горшков, тогда занимавшийся с кадетами в школе № 50.

Вот в такой «красоте» зарождался этот вид спорта в Рязани. За столом – Игорь Горшков.

Здесь-то, на очередном состязании, автор этих строк и увидела впервые необычного, выделяющегося из толпы мужчину. Ну не вписывался он в этот спортзал с его турниром, собранным на коленках.

Дело не в одежде или поведении, все вполне обычно – рассматривает человек лук, и что? Просто не подвела репортерская чуйка: это был Александр Базиян. Рядовому горожанину это имя ничего не скажет, человек он совсем не публичный. В кругах же бизнесменов Александра Игоревича знают хорошо – это очень серьезный рязанский предприниматель.

И увлечения у него нерядовые. Вот пришел же к лучникам – реально занимался, хотел научиться стрелять. Да и остался. А видя неподдельное рвение педагогов-фанатов, стал помогать. Первым делом привез в Рязань двух профессиональных тренеров из других регионов – снял им жилье и дал хорошую зарплату. А потом…

Выстрел в будущее

Здесь лучше просто привести феерические рывки областной Федерации стрельбы из лука и арбалета, официально основанной в 2007 году. Кстати, до этого луком в регионе вообще никто не занимался, а в последующие пару лет… вот те самые школьные спортзалы.

Итак, год 2010-й. В Рязани впервые проводят Всероссийские состязания «Весенние стрелы», на которые приехали сотни участников из других регионов. На этот момент стрельбой из лука (бесплатно!) занимались уже более 300 юных рязанцев. Со следующего года наши лучники уже регулярно участвуют в мировых состязаниях.

Год 2015-й. На всероссийских соревнованиях из 12 медалей рязанцы взяли 8 (!). В одной из дисциплин вообще заняли весь пьедестал почета. За всю историю лучного спорта в России до того момента такого не добивался ни один регион. На тот же момент, к слову, спортсмены уже четвертый год тренировались на стрельбище в Лесопарке.

Начало 2019 года: уже подготовлен 21 мастер спорта России, один «международник». Два рязанца – в сборной страны. Дальше проще перечислять с многоточием: работает 8 тренеров; в секциях занимается около 300 детей и 60 взрослых спортсменов, с начала года лучники уже завоевали 8 медалей турниров России, 5 медалей привезли из Европы.

– Часть этих медалей в олимпийских дисциплинах, по которым идет зачет региону во всероссийском смотре-конкурсе. И таких результатов в рязанском спорте очень-очень мало, – пояснил вице-президент Федерации стрельбы из лука и арбалета Рязанской области Игорь Горшков. – Несмотря на полный срыв тренировочного процесса, две лучницы отобрались на первенство мира.

А почему срыв? А потому что стало негде тренироваться.

Люди отстояли… или нет?

Вернемся из сказки в рязанскую реальность. В начале лета в городе проходят публичные слушания по переводу земли, на которой размещено стрельбище, под строительство школы. Лучников на слушаниях практически нет: спортсмены на сборах, Александр Базиян по работе за границей. Он, кстати, до этого написал письмо о происходящем на федеральный уровень: местным властям до этого писали, но внятного ответа так и не получили.

Стрельбища хватает и для тренировок, и для проведения крупных состязаний. При этом здесь лучники никому не мешают.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Но оказалось, что обошлись и местными силами: несколько десятков неравнодушных горожан на слушания все же пришли. Это, кстати, для нашего города довольно много – такие массовые слушания, откровенно говоря, вообще редкость. Но она объяснима: к этому времени через бесплатные секции лучников прошли под 2 тысячи школьников.

И все пришедшие проголосовали против строительства. Теперь вопрос отклонен. Но мы волнуемся – мало ли… Рязань, родная, она такая – непредсказуемая.

А потому мы сделали свои редакционные запросы в областное минспорта и в администрацию города. Последняя ответила, что «вопрос отправлен на доработку».

– После благоустройства Лесопарка за стрельбищем была устроена пешеходная зона. В связи с этим необходимо принятие дополнительных мер безопасности, а именно устройство забора и установка щитов высотой 4 метра. Вопрос находится на рассмотрении в администрации г. Рязани, – отметили в минспорта области.

Ага. То есть стрельбище не только сохранят, но и за счет города сделают забор. Или нет?

А вот не факт. Руководство муниципальной спортшколы, которое призвано следить за территорией, покос травы не обеспечило: а зачем, если вот-вот лучников прогонят? Потому в этом сезоне нормальных тренировок и нет. Причем слушания прошли еще 6 июня, а траву не скосили до сих пор! Теперь, по нашей информации, снимают с объекта и охрану. А здесь, в специально установленном помещении, хранится дорогой инвентарь…

То есть бизнес и фанаты-педагоги вкалывают/вкладывают, а государство даже минимум усилий приложить не в силах. А когда? Рязань же принаряжается к «Новогодней столице России». А с нее, то есть из Лесопарка, лучшее запущенное стрельбище страны не видно.

А КАК У НИХ?

В США уроки стрельбы из лука теперь проходят в каждой школе. Повсеместно занятия ввели после эксперимента: в 7 штатах уроки сделали постоянными и увидели, что дети стали меньше болеть, улучшилась общая успеваемость. Ту же систему внедрили в Южной Корее. Дело в том, что во время этих занятий тренируются самые разные системы организма: зрение (от частых и многократных переводов глаз с мушки на мишень и обратно); легкие и сердечно-сосудистая система (стреляют строго на задержке дыхания); плюс выравнивается осанка. А необходимость максимальной концентрации развивает внимательность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ценники на оборудование в этом виде спорта не кусаются – загрызают сразу: хороший лук, с которым спортсмен может выступать на европейских турнирах, стоит 200 тысяч рублей. А стрелять по очереди из одного лука нельзя – его подгоняют под конкретного человека. Комплект из 12 стрел, которого хватает максимум на сезон, обходится президенту Федерации стрельбы из лука и арбалета Рязанской области в 45 тысяч рублей.

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