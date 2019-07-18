В гонке за «нужным» результатом горадминистрация скомпрометировала еще не построенную ледовую арену

На минувшей неделе – 8 июля – на сайте администрации Рязани стартовал опрос: власти интересовались мнением жителей по поводу строительства крупного спортобъекта. Все бы прошло мирно, однако чиновники так сильно гнались за конкретным результатом, что вместо «тихого» опроса получили очередную порцию споров. Причем довольно бурных.

– Выскажите свое мнение по поводу строительства ледовой арены в Железнодорожном районе, – таким описанием голосования ограничилась горадминистрация.

Далее следовали два варианта ответа: «Согласен» и «Не согласен». Район, согласитесь, немаленький, и у любого сразу возникнет мысль: «А где хотят построить?» Однако ответа не было. Ты либо голосуешь «за», либо – «против». И будь добр, определись, не задавая лишних вопросов.

Скоротечное описание все же дали – в разделе «Новости»: здесь большой поток материалов, и этот текст с глаз пользователей быстро ушел.

– Жителей приглашают принять участие в опросе о строительстве ледовой арены (крытого катка) на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия. Проектом планируется предусмотреть поле для соревнований по хоккею с шайбой, трибуны для зрителей, универсальный зал и хореографический зал, – гласило это сообщение.

Подробнее место не обозначили, но точка на карте уже есть. Хорошо, посмотрим сами. Несколько кликов в интернете – и что мы видим? Это многострадальный участок напротив манежа «Юность».

Места под здание для катка и нескольких спортзалов здесь хватит. Но больше подобного в округе не останется. Фото: Наталья БИРЮКОВА.

Напомним, многие десятилетия здесь действует открытая спортплощадка. На поле для пробежек и на турниках еще с советских времен занимаются юные спортсмены, студенты и школьники близлежащих учебных заведений. И, конечно, местные жители. Правда, в последние годы территория запущена. Но она есть, действует бесплатно и для всех, а вот почему не благоустроена – вопрос к администрации: участок принадлежит муниципалитету.

Последний же решил, что и этот лакомый кусок в центре надо застроить: за то, чтобы отстоять землю у будущей многоэтажки, местные жители бились еще 10 лет назад. И тогда площадку сохранили.

Кручу, верчу

Но вернемся к опросу. Выяснив, что это за земля и вспомнив ее судьбу, мы как, и ряд других СМИ, опубликовали новость на своем сайте. Только в отличие от коллег, не в пику им будет сказано, «Комсомолка» не ограничилась указанием адреса, а рассказала о том, где именно это участок, и для чего предназначен сейчас.

С этого момента голосование пошло с ускорением. Через пару часов вместо 75 человек, которые здесь побывали с начала голосования, то есть утра 8 июля, свое мнение оставили уже сотни.

На 15:30 того же дня проголосовали уже порядка 1400 рязанцев, 58% которых высказали свое несогласие. Дальше и начались чудеса: голоса все прибывали, но внезапно валом пошли сторонники застройки. В итоге еще через пару часов было уже свыше 2 тысяч отзывов, и 52% из них – согласных на строительство.

А следом, как раз спустя пару процентов после преодоления экватора, голосование… остановили. Наутро его запустили вновь и продержали несколько дней – но голосовать можно было строго с 9:00 до 18:00. Такого в опросах мэрии мы не припомним. При этом вал согласных был неутомим и подозрительно стабилен. Итог: из почти 9 тысяч человек 70% за застройку.

С такими результатами голосование остановили вечером первого дня.

Итоги разошлись

Предвидя нечто подобное еще на старте этого опроса, «Комсомолка» решила запустить собственный. Он продлился неделю, собрал мнения более полутысячи горожан, и его итоги таковы: почти 58% против застройки, под 38% – за нее. Оставшиеся предложили свои участки под арену в разных частях города.

Но самое интересное – комментарии пользователей. Их было очень много, и словесные баталии здесь разгорелись нешуточные.

– Какая там площадка? Там бурьян и кусты. Очень удобное расположение ледового, – написал наш читатель Владимир Алехин.

– Там нет бурьяна. Есть трава, подстриженные кустарники, деревья, спортивные снаряды. Отставьте людям этот несчастный зеленый клочок, – написала рязанка Оксана Гиривенко.

И таких сообщений множество: одни ходят на лед, другие на открытый воздух – рядом с домом. И каждый мог оставить свое мнение и вступить (или нет) в дискуссию с не согласными с ним. На сайте администрации такой возможности нет. Вернее, технически есть – но ею не дают пользоваться.

Результаты нашего опроса в группе «Комсомолки» ВКонтакте

Прекрасное футбольное поле для любителей – кто бы еще его окашивал. Фото: Наталья БИРЮКОВА.

А что же ледовая арена – что это и откуда? Подробности мы выяснили у президента ГК «Автоимпорт» Олега Смирнова – инициатива принадлежит именно ему. Этот предприниматель – настоящий фанат льда и всех видов спорта, связанных с ним, особенно хоккея. Строить и содержать объект он планировал за свой счет.

– Когда я озвучил эту идею предыдущему губернатору, он предложил на выбор два участка: напротив манежа «Юность» и на улице Урицкого, где станция юннатов. Выбрали первый, и в 2013 году прошли публичные слушания. По их итогам участок перевели под строительство спортобъекта. Позже власть сменилась, новое руководство отнеслось к моей идее настороженно. Но теперь здесь снова решили строить Ледовый дворец – регион вошел в федеральную программу, и деньги для этого выделят из бюджета. Сам объект будет уже не частным, а государственным. Главное, чтобы он был. Он очень нужен городу.

То есть слушания были, и все, казалось бы, решено. Зачем тогда запускать «управляемый» опрос? Видимо, для галочки, чтобы потом показать результаты кому-то наверху. Мнения же «снизу» здесь слышать разучились напрочь. Вот и получили новый виток разогрева общественной активности.

Но «виноваты» будут по-прежнему горожане, отстаивающие зеленый кусочек, сохранившийся среди бетона. А что им еще отстаивать?

КСТАТИ

В дни баталий по поводу строительства в центре Рязани, стало известно, что в районе Мервино появится крытый футбольный манеж с тремя полями. Возводить объект будут за госсчет… То есть место под спортивные объекты в городе все же есть.