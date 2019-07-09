«Управляемый» опрос: администрация Рязани творит чудеса с голосованием по новому ледовому дворцу

Приключения с голосованием по возведению крытого катка в Железнодорожном районе Рязани продолжаются. Напомним, оно стартовало на сайте администрации города утром 8 июля. Одновременно здесь же, в разделе «Новости», появился довольно лаконичный текст:

– Жителей областного центра приглашают принять участие в опросе о строительстве ледовой арены (крытого катка) на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия. Проектом планируется предусмотреть поле для соревнований по хоккею с шайбой размером не менее 56 на 26 метров, трибуны для зрителей не менее чем на 200 мест, универсальный зал и хореографический зал.

Само же голосование проходит в другом поле сайта, и здесь чиновники дали еще менее скупую формулировку «Выскажите свое мнение по поводу строительства ледовой арены в Железнодорожном районе». Далее – только варианты «согласен» и «не согласен». И все.

А теперь представьте любого рязанца, забредшего на портал мэрии и увидевшего такое предложение: львиная доля людей в этом случае нажмет кнопку «согласен». Причем – с огромным удовольствием. Ну, кто же против такой благодати, да еще с хореографическим залом?

В итоге на час дня свой голос оставили 75 человек и более 93% из них были за возведение объекта. А дальше подключились СМИ.

«Комсомолка» при этом не продублировала приведенную выше информацию, а проверила – где же пересекаются улицы Шевченко и 2-я Линия? Ответ был убийственным: это многострадальный участок напротив манежа «Юность».

СТОЙКИЕ ТУРНИКИ

Напомним, многие десятилетия здесь действует открытая спортивная площадка. На поле для пробежек и на турниках еще с советских времен занимаются юные спортсмены, студенты и школьники близлежащих учебных заведений, местные жители. Правда, в последние годы площадка крайне запущена.

Тем не менее, обитатели этого района отстояли этот кусок земли: несколько лет назад застройщик так сильно возжелал заставить его многоэтажками, что на горизонте уже чудились экскаваторы. Однако население Рощи оказалось мощнее – площадку сохранили.

Теперь же здесь хотят поставить бетонную глыбу не с квартирами, а с катком внутри. А чтобы без сучка и задоринки получить положительное отношение горожан и потом им же его предъявить, запустили опрос с тихим указанием лишь на пресечение улиц.

После публикации нашего материала и появления новостей об опросе в других СМИ города голосование пошло с ускорением – через пару часов вместо 75 человек свое мнение оставили уже сотни. И соотношение плавно, но неутомимо менялось в сторону «против».

На 15.30 понедельника проголосовали порядка 1440 рязанцев, 58% которых высказали свое несогласие со строительством.

НЕОБЪЯСНИМЫЕ СКАЧКИ

Дальше и начались чудеса: голоса все прибывали, но внезапно валом пошли сторонники застройки. В итоге еще через пару часов было уже свыше 2 тысяч отзывов и 52% из них – согласных на строительство.

А следом, как раз спустя пару процентов после преодоления экватора, голосование… остановили. То есть длилось оно менее одного дня – такого в опросах горадминистрации мы не припомним. Спрашивали рязанцев и об изменениях маршрутов общественного транспорта, и о пляжах с музеями, и об обустройстве лыжероллерной трассы – в последние годы такие «голосовалки» появляются на портале мэрии регулярно. Но ни разу они не длились всего один день.

Вот так страница с предварительными итогами голосования выглядела вечером 8 июля, когда опрос остановили.

Ларчик открылся уже на утро: во вторник опрос вновь заработал, но теперь в новости, текст которой мы приводили в начале этой статьи, появилась строчка о том, что оставить свой голос можно лишь в рабочее время – с 9.00 до 18.00.

В момент запуска голосования, то есть в понедельник, этой информации не было. Равно как и не было такого ограничения в предыдущих опросах.

Теперь фиксируем то, что есть на сайте администрации на момент этой публикации: проголосовали уже свыше 4300 человек (за час до этого было на тысячу меньше), 57% из них – согласны со строительством ледовой арены на месте действующей спортплощадки.

После понедельничной эквилибристики результатам голосования на портале мэрии мы не верим. А потому запустили собственный опрос ровно на ту же тему ВКонтакте.

Просим вас, уважаемые читатели, принять в нем активное участие – это, в первую очередь, необходимо для сравнения итогов с теми, что выдаст мэрия.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Разумеется, мы ни в коей мере не против появления в нашем городе новых спортивных объектов. Но строительство их на месте нынешних, причем востребованных спортплощадок, считаем недопустимым.

Тем более что под многоэтажки в городе место находят – вспомните хотя бы огромный участок за ж/д вокзалом «Рязань-2», который позволили забить высотками. Или лакомый кусок земли на улице Дзержинского, рядом с «Управлением рязанского троллейбуса». Таких примеров в Рязани масса. А вот случаев реального спасения зеленых участков от застройки – единицы.