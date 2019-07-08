В интернете стартовал опрос по месту для новой ледовой арены Рязани

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-08T13:04:26+03:00

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В понедельник, 8 июля, на сайте администрации Рязани стартовал опрос по строительству ледовой арены. Крытый каток планируют возвести на пересечении улиц Шевченко и 2-я Линия – напротив манежа «Юность».

В проект городские власти хотят заложить каток размером минимум 56 на 26 метров – это почти 1,5 тысяч «квадратов» или 15 соток. Кроме этого, в спорткомплексе планируют сделать трибуны для зрителей и оборудовать еще два спортзала – универсальный и хореографический.

На момент подготовки этого материала проголосовали 75 человек – более 93% из них согласны со строительством нового объекта.

Турники стоят здесь еще с советских времен. Фото: Яндекс.Карты.

Напомним, ранее местные жители с трудом отстояли этот кусок земли – напротив «Юности» застройщики жаждали возвести многоэтажки.

При этом участок вовсе не пустует: десятки лет он служит местом для занятий спортом на свежем воздухе. На турниках и на открытой площадке занимаются воспитанники легкоатлетической школы, студенты близлежащих учебных заведений и обычные горожане.

Голосование по объекту здесь - в колонке справа.

ИСТОЧНИК KP.RU