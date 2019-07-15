В Рязани появится футбольный манеж с тремя полями и супертренажером Footbot

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-15T09:42:02+03:00

Современный футбольный манеж в Рязани может появиться уже через два года.

Через три месяца уже должен появиться архитектурный проект на строительство спортивного сооружения

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Областные чиновники вновь вернулись к идее строительства в Рязани футбольного манежа. На портале госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который бы разработал проектную документацию на объект капитального строительства «Крытый футбольный манеж в Рязани».

Согласно аукционным документам, в течение трех месяцев должны быть проведены инженерные изыскания и подготовлены проекты архитектурных решений интерьеров.

Заказчиком указанных работ выступает управление капитального строительства Рязанской области. Сумма контракта – 1 млн 200 тысяч рублей.

По идее заказчика в проекте футбольного манежа должны быть предусмотрены:

- шесть раздевалок по 20 человек;

- комнаты для отдыха спортсменов на 60 человек;

- душевые и туалетные комнаты;

- тренажерный зал;

- четыре тренерских комнат;

- два класса для проведения тактических занятий;

- две судейские комнаты;

- кафе на 50 посетителей;

- сауна.

В здании футбольного манежа должны быть:

- футбольное поле с искусственным покрытием, размером 90х60 метров;

- зрительская трибуна на 300 человек с торца поля;

- малое футбольное поле с искусственным покрытием, размером 60х40 метров;

- тренажерная площадка со спортивным покрытием. На площадке расположить тренажер Footbot.

Рядом с футбольным манежем предполагается открытое футбольное поле с искусственным покрытием, размером 105х68 метров, трибуны на 250 человек с навесом, а также сцена для проведения мероприятий.

Напомним, ранее чиновники заявляли, что не могут построить манеж, так как предельная стоимость строительства спортивных сооружений массового спорта должна быть не более 100 млн рублей. Стоимость строительства крытого футбольного манежа превышает 100 млн рублей, поэтому он не может быть построен в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

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ИСТОЧНИК KP.RU