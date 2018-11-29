СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-29T12:14:12+03:00

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К 2021 году в Рязани планируют построить крытый футбольный манеж. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на очередном заседании дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате региона 28 ноября.

На заседании дискутировали на тему «Готовы ли мы к здоровому образу жизни? Ресурсы, потенциал, перспективы». Губернатор отметил, что в ближайшей перспективе стартует федеральная программа по созданию крытых футбольных манежей.

- Рассчитываем построить такой футбольный манеж в Рязани в 2020-2021 годах, – заявил Николай Викторович. - Мы намерены строить в регионе как можно больше спортивных объектов, в том числе крытых ледовых катков, с использованием федеральной поддержки. Это наша приоритетная задача.

По словам главы региона, в следующем году продолжится работа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях, строительству ФОКов с бассейнами в Рязани и Спас-Клепиках, спортивных площадок во дворах жилых домов.

- Формирование навыков здорового образа жизни у людей является важнейшей составляющей решения задач Президента РФ по сохранению человеческого капитала, – сказал Николай Любимов. – Мы сделали ставку на развитие массовой физкультуры, а это в первую очередь доступность для людей спортивных объектов разного рода.