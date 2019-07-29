Флаг школы №55 – на высоте! Юный рязанец первым из российских детей поднялся на главную гору Австрии

12-летний Андрей Спирин из Рязани стал первым российским ребенком, которому удалось совершить восхождение на Гросcглокнер – самую высокую точку Австрии. Отец мальчика Николай, покоривший вершину в 3798 метров вместе с ним, рассказал нам о приключениях этого лета.

Гора известна своей неуступчивостью и плохой погодой на вершине, облака постоянно цепляются за пик и быстро превращаются в тучи. Андрей взобрался на вершину по маршруту первовосходителей 1800 года, категория сложности этого пути колеблется от 2б до 3а. Ребенку постоянно недоставало длины рук и ног, чтобы использовать зацепы и уступы, удобные для взрослых. Вдобавок подвела погода.

На высоте 3000 метров дождь сменился градом, а потом снегом, ночью разыгралась метель, которая продолжилась и утром во время финального штурма вершины.

Отец мальчика Николай спортом никогда не занимался, но ради сына решился на серьезный горный поход.

Чем ближе к вершине, тем тяжелее становилось восхождение. Но для своего возраста форма у Андрея хорошая – только в июне он получил значок ГТО третьей ступени.

Вершинная пирамида не оборудована тросами для самостраховки, обязательно должен быть смельчак который заберется повыше свободным лазанием и оттуда будет страховать веревкой остальных. Темные гнейсы, из которых сложен австрийский исполин и за которые получил прозвище «Черной горы», местами представляли собой огромные плиты, идущие вверх под углом 45 и более градусов. Найти возможности для зацепок было непросто, тем более что все щели были плотно забиты снегом. Ноги тоже не давали надежной опоры, поскольку мокрые заснеженные гнейсовые плиты не давали ни уступов, ни сцепления. Местами приходилось буквально ползти по скалам. Внизу же простиралась бездна, заполненная облаками.

Такими Альпы поначалу увидели рязанцы

С высотой Гросcглокнер становился все менее радушным.

Узкий гребень Гроссглокнера подобно гребню древнего ящера резко обрывался в обе стороны, места едва хватало, чтобы разойтись двум встречным группам восходителей. Лазание при температуре ниже нуля в постоянном контакте со снегом при холодном боковом ветре быстро привело к тому, что перчатки у ребенка промокли, и пальцы начали замерзать. Запасные перчатки улетели в пропасть еще накануне при вертикальном подъеме на гребень Гроссглокнера.

Почти у самой предвершины (Кляйнглокнер, 3770 метров) у Андрея стали сдавать силы, а еще предстоял спуск в перемычку и оттуда восхождение на главный пик. Долгое карабканье по плитам в метели и облаках стало подтачивать волю юного альпиниста. Взбадривали Андрея сладким «допингом» – карамельками, заранее припасенными для подобных случаев.

Перед последней стеной силы иссякли совсем, все вокруг было во мгле и насколько близка к нам конечная цель мы даже не догадывались. Руки у Андрея совсем онемели, он еле слышно стал повторять, что не чувствует пальцев. Ноги едва слушались, забить зубья кошек понадежнее в щель уже не получалось. Позднее, по признанию самого Андрея в этот момент он был близок к потере сознания. Но он не отступил. На предложение повернуть назад – не согласился.

И вот вершина. Закованный цепями крест появился из облачной мглы совсем неожиданно. Этот крест, кстати, первый, которым увенчали альпийскую вершину.

На вершину Гроссглокнера Андрей поднял вверенный ему флаг родной 55-й школы Рязани. 1 сентября он вернет стяг, уже маркированный специальной печатью – как побывавший на высшей точке Австрии.

Но для радости сил уже не было. Сразу сняли обледеневшие перчатки и несколько минут растирали Андрею руки. А ведь предстояло еще карабкаться обратно – либо голыми руками, либо в обледеневших перчатках. Спас австрийский альпинист из следовавшей за нами группы восходителей. Видя, что ребенку плохо он отдал ему свои пуховые варежки, которые позволили согреть руки.

После достижения вершины, воспрявший Андрей преодолел немочь – пришло третье дыхание. Он не только уверенно спустился до хижины, в которой провел ночь накануне восхождения, но и сразу же спустился к основанию горы, а оттуда в тот же день (!) проделал 20-километровый путь до деревни Хайлигенблют, где юного героя ждала мама.

Весь путь на Гроссглокнер и обратно занял ровно два дня. Бюро горных гидов в деревнях Кальс и Хайлигенблют, откуда в сопровождении проводников совершаются восхождения на высшую точку Австрии, ведут базу данных по восходителям, выдавая каждому удостоверяющий сертификат.

От них мы и узнали, что Андрей – первый российский ребенок, взошедший на Гроссглокнер. Прежде на вершине побывали лишь несколько австрийских детей.

Уже после тяжелейшего покорения вершины нужно было не только спуститься вниз, но и пройти еще 20 км – и все за один день. 12-лений рязанец справился.

По словам Николая, Андрей с детства он очень любил всюду лазить, включая деревья и крыши сараев. Вторая его любовь – это снег и лед. Каждую зиму он валялся в снегу, но этого мальчику было мало – он сбивал сосульки, собирал их и нес в дом. А еще всегда мечтал прикоснуться к облакам. И вот все эти и мечты реализовались в одном месте – в горах, где все это возможно.

Кстати, горный поход 2019 года у Андрея далеко не первый. В 8 лет он прошел по плечу горы Пелистер (2601 метр) на юге Македонии. В 9 лет преодолел плечо Боботова Кука (2523 метра) – это высшая точка Черногории. В 10 лет, в 2017 году, Андрей взошел на величественный Триглав (2864 метра) – высшую точку Юлийских Альп и всей бывшей Югославии по маршруту категории сложности 1б, выполнив тем самым норматив значка «Альпинист России». А в 11 лет в паре с отцом взобрался на вторую вершину Австрии – гору Вильдшпитце (3772 метра) в Эцтальских Альпах по скально-ледовому маршруту категории сложности 2а.

В планах у Андрея гора-антипод Гроссглокнера – высочайшая вершина Тироля Ортлер (3905 метров) с обширным вершинным ледником. В мечтах – Монблан и конечно Эльбрус.

На наш вопрос, почему же семья отправилась в Австрию, не на наш Кавказ, Николай ответил следующее.

– Дело исключительно в инфраструктуре. С нами ребенок, а значит безопасность на первом месте. На сегодня же Альпы самые безопасные для восхождений горы, – говорит Николай. – И потом, представьте: деревни с отелями и супермаркетами находятся на высоте 1600-1900 метров, причем с внешним миром их соединяет просто образцовое транспортное сообщение. От деревень в горы ведут маркированные тропинки: можно обойтись и без гида, и даже без компаса. По пути в пяти часах хода друг от друга есть хижины. Но это лишь название – на самом деле это отели со столовыми, душем, спальнями. И такие горные приюты в Альпах есть вплоть до высот в 4550 метров.

Вот такие горные отели можно встретить прямо в Альпах. Причем сеть их огромна: всю страну можно пройти просто от хижины к хижине.