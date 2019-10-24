31 октября гордума Рязани будет решать вопрос о школе в Лесопарке

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-24T18:16:26+03:00

К школе нужна будет еще и дорога. Коллаж - Ольга Пошевеля

Обсуждение на комитете по градостроительству продолжалось более часа, предложения оппозиционных партий не приняли

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Вопрос строительства школы в Лесопарке Рязани 24 октября рассмотрели депутаты Рязгордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию. Речь идет о внесении изменений в Генплан: участок из зоны лесопарков хотят перевести в зону учебных заведений. Об этом рассказал руководитель фракции ЛДПР в Рязгордуме Дмитрий Володин.

- Мы понимаем, что школы в Кальном задыхаются от перегруженности – школьники учатся в две с половиной смены, - прокомментировал Володин. – Коммунисты озаботились тем, что участок входит в зеленую зону. Но это не реликтовый лес, как в Солотче – он рукотворный, его посадили несколько десятков лет назад. Из двух зол надо выбирать меньшее – дети важнее.

При этом, по словам депутата, он предложил построить не просто стандартную школу «в таком замечательном месте», а создать целый «школьный кампус со стадионом и даже инновационным технопарком».

От фракции КПРФ поступили другие предложения, чтобы не строить школу именно в Лесопарке. Хотели вынести этот вопрос, тщательно проработав, на следующее заседание комитета по градостроительству. Но при минимальном перевесе в голосах было принято решение обсудить его на заседании гордумы, которое состоится 31 октября.

- Вопрос этот оказался до конца не продуман, как и связанный со строительством школы именно в Кальном. Два месяца назад все радовались, что место найдено; но разве не знали, что там Быстрец протекает, - подытожил свои комментарии Дмитрий Володин. – Так и с этой школой будет, построят стандартную, которая не решит глобально вопрос учеников, живущих в Кальном.

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ИСТОЧНИК KP.RU