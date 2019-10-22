2019-10-22T16:35:13+03:00
Общество

Школу на выделенном участке в Кальном строить не будут

По словам сити-менеджера Елены Сорокиной, расходы на ее возведение и обустройство прилегающей территории будут нецелесообразными
Иван АНТОНОВ
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Елена Сорокина с сожалением сообщила, что школу в Кальном строить не будут.Елена Сорокина с сожалением сообщила, что школу в Кальном строить не будут.Фото: Павел АВЕРИН
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Новую среднюю школу в микрорайоне Кальное строить не будут. Об этом глава администрации Рязани заявила, отвечая на вопрос одного из депутатов, на заседании бюджетного комитета гордумы.

- Для того, чтобы разработать проект, были привлечены очень сильные специалисты, которые провели предварительный расчет. Затем прошли изыскательские работы, - подробно разъяснила Сорокина. – Для того, чтобы школу поставить на это место, реку Быстрец необходимо заключить в трубу. По самым скромным подсчетам вынос самого большого в этом районе коллектора и заключение реки в трубу обойдется в 260 миллионов рублей.

После этого сити-менеджер резюмировала:

- Кроме этого, что все здесь не поплывет, гарантий никто не дает.

Также Сорокина заявила, что идут дополнительные изыскательские работы и прорабатывается вопрос о строительстве школы в месте, максимально приближенном к ранее спроектированному.

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Все желающие могут ознакомиться с экспозицией проекта и внести свои пожелания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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