В Рязани вновь назначили слушания по строительству школы в Кальном

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-04T14:41:42+03:00

В ближайшую пятницу все желающие могут ознакомиться с экспозицией проекта и внести свои пожелания

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В Рязани назначили публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки в микрорайоне Кальное. Соответствующее оповещение опубликовано 4 сентября.

Речь идет о планируемом изменении границ зон застройки многоэтажными жилыми домами, городских парков, скверов, бульваров, общественно-жилой застройки, общеобразовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования. Слушания назначены после обращения управления образования и молодежной политики.

Напомним, в Кальном собираются построить школу на 1 100 мест.

С экспозицией проекта можно ознакомиться с 6 сентября по 3 октября с 09:00 до 18:00 в фойе здания по адресу: Рязань, ул. Введенская, 107. Пройдут слушания 3 октября там же, в кабинете №219.

Напомним, для строительства новой школы в микрорайоне Кальное выделили земельный участок. Депутаты Рязанской гордумы перевели 23 тысяч кв. метров территории вдоль Муромского шоссе из зон жилой застройки и парков в зону для строительства образовательных учреждений (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU