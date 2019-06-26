В Рязани депутаты одобрили участок для новой школы в Кальном

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-26T17:49:11+03:00

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Градостроительный комитет Рязгордумы поддержал изменения в Генплан дня новой школы в микрорайоне Кальное. Территория в 23 тысячи квадратных метров, предложенная под строительство, переводится из трех зон (застройки многоэтажками, общественно-жилой, парковой) в одну (общеобразовательных учреждений). Вопрос рассмотрят на заседании представительного органа власти, сообщает его пресс-служба.

Ранее на участке, который выведен из перечня объектов озеленения, планировалось реализовать один из проектов местных инициатив - обустроить сквер, однако теперь администрации рекомендовали предложить альтернативное место. О том, что из-за «не вполне продуманной градостроительной политики» прежних властей школу в быстро растущем районе попросту некуда ставить ранее заявлял Николай Любимов. В итоге выбран участок в районе ручья Быстрец на изгибе Муромского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU