В Рязани выделили землю для школы и назначили дату Дня города
Для строительства новой школы в микрорайоне Кальное выделили земельный участок. Депутаты Рязанской гордумы перевели 23 тыс. кв. м территории вдоль Муромского шоссе из зон жилой застройки и парков в зону для строительства образовательных учреждений.
Типовая школа на 1100 мест расположится напротив гипермаркета «Глобус». Напротив нее вдоль шоссе планируется установить защитные экраны.Городская администрация заверила, что вопрос об использовании участка с зарослями деревьев вдоль ручья Быстрец уже согласован с местными жителями – они понимают важность появления школы в квартале новостроек, где живет много молодых семей.
Кроме этого, депутаты продлили несколько договоров аренды помещений с общественными организациями инвалидов и детскими учреждениями, а также утвердили дату празднования Дня города Рязани – 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU