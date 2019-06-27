2019-06-27T15:17:50+03:00
Общество

В Рязани выделили землю для школы и назначили дату Дня города

Городская Дума 27 июня решала вопросы развития социальной инфраструктуры и культурной жизни
Валерий КОТОВ
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В микрорайоне Кальное ежегодно заселяются многоэтажные дома, мест в школах не хватаетВ микрорайоне Кальное ежегодно заселяются многоэтажные дома, мест в школах не хватаетФото: Владимир ФРОЛОВ
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Для строительства новой школы в микрорайоне Кальное выделили земельный участок. Депутаты Рязанской гордумы перевели 23 тыс. кв. м территории вдоль Муромского шоссе из зон жилой застройки и парков в зону для строительства образовательных учреждений.

Типовая школа на 1100 мест расположится напротив гипермаркета «Глобус». Напротив нее вдоль шоссе планируется установить защитные экраны.Городская администрация заверила, что вопрос об использовании участка с зарослями деревьев вдоль ручья Быстрец уже согласован с местными жителями – они понимают важность появления школы в квартале новостроек, где живет много молодых семей.

Кроме этого, депутаты продлили несколько договоров аренды помещений с общественными организациями инвалидов и детскими учреждениями, а также утвердили дату празднования Дня города Рязани – 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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