Опубликованы требования к проекту новой школы на 1100 мест в Рязани

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-14T10:21:34+03:00

Так в аукционной документации обозначен участок строительства школы.

Она станет близнецом школы в ДПР-5, строительство будут транслировать онлайн

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Управление капстроительства администрации Рязани заказало проект школы на 1100 мест в микрорайоне Кальное. Результаты работы будущий подрядчик должен предоставить не позже 24 декабря.

Начальная цена на аукционе – 5 миллионов рублей. В техническом задании обозначен конкретный участок – в районе дома №77 по улице Окской, на изгибе Муромского шоссе.

Чтобы использовать по назначению всю землю, недавно переведенную в нужную градостроительную зону, разработчик должен предусмотреть изменение русла ручья Быстрец с помощью подземного коллектора. В остальном за основу возьмут типовой проект школы в ДПР-5, открытой в 2017 году. Там есть три спортивных зала, большая столовая и актовый зал, лифты, душевые.

Снаружи здания будут спортивная и хозяйственная зоны, благоустройство с малыми архитектурными формами, освещением и тротуарной плиткой.

- В проекте организации строительства предусмотреть организацию видеонаблюдения за строительной площадкой с прямой онлайн-трансляцией, - говорится в ТЗ.

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Против директора МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина возбудили уголовное дело из-за нарушений при строительстве детского сада в Кальном (там же появится новая школа). Проверка прокуратуры и аудиторов показала серьезные расхождения между проектными решениями и реально сделанными работами. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU