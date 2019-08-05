2019-08-05T08:58:30+03:00
Происшествия

Стоимость работ в рязанском детсаду-долгострое завысили на 25 миллионов

Уголовное дело расследуется в отношении начальника МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Стала известна сумма, которую переплатили подрядчику строительства детского сада в рязанском микрорайоне Кальное. Разницу между проектными решениями и реально сделанными работами оценили в 25 миллионов рублей, сообщил прокурор области Иван Панченко.

По словам служителя закона, при совместной проверке его ведомства и контрольно-счетной палаты недоделки оказались налицо – не нужно даже быть специалистом, чтобы их обнаружить. На основе собранных материалов следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями против директора МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина.

Напомним, подрядчиком выступало ООО ПМК «Центр». После подписания Васиным акта приемки работ компании выплатили все 184 миллиона рублей по контракту. Сам же объект, который должны были сдать в ноябре 2018 года, до сих пор не работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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