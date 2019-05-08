2019-05-08T09:14:33+03:00
Происшествия

Проверка строительства детсада в Рязани может вылиться в уголовные дела

Прокуратура и аудиторы выявили признаки мошенничества и преступной халатности
Антон КОНОВАЛОВ
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Еще 1 октября в детсаду №36 была объявлена запись в группы.Еще 1 октября в детсаду №36 была объявлена запись в группы.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани после проверки расходов на строительство детского сада в микрорайоне Кальное могут возбудить два уголовных дела – о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и халатности (ст.293 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры, материалы ревизии, проведенной совместно с контрольно-счетной палатой, направлены в органы предварительного расследования.

Выйдя на объект, проверяющие увидели, что подрядчик выполнил не все предусмотренные контрактом работы, а ответственное за приемку лицо подписало акт, где утверждается обратное. Впоследствии ООО ПМК «Центр» выплатили все до копейки – более 184 миллионов рублей из бюджета.

В прокуратуре уточняют, что контракт между заказчиком (городским управлением капстроительства) и исполнителем был заключен 30 мая 2018-го. Срок его исполнения (20 ноября того же года) был сорван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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