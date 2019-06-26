Против директора рязанского муниципального предприятия возбудили дело из-за недостроенного детсада

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-26T11:13:15+03:00

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Против директора МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина возбудили уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Преследование Васина началось после проверки расходования бюджетных средств на строительство детского сада в микрорайоне Кальное, которую прокуратура проводила совместно с контрольно-счетной палатой. Тогда выяснилось, что выполнены не все работы по контракту, однако акт об их приемке руководитель технического заказчика подписал, а подрядной организации - ООО ПМК «Центр» - выплатили все 184 миллионов рублей.

Напомним, муниципальный контракт датирован 30 мая 2018 года. Он должен был быть исполнен 20 ноября, однако срок сдачи объекта был сорван.

ИСТОЧНИК KP.RU