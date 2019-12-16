2019-12-16T17:32:03+03:00
Общество

Школу для Кального могут построить на месте интерната

Для этого действующее учреждение нужно перевести. Прежде чиновники предлагали Лесопарк
Антон КОНОВАЛОВ
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Администрация Рязани рассматривает вариант строительства общеобразовательной школы, которую ранее планировалось разместить в Лесопарке, на месте школы-интерната на улице Макаренко. О таком варианте уже было известно. Теперь тот факт, что он активно прорабатывается, 16 декабря на заседании комитета по социальным вопросам Рязагордумы подтвердил и.о. замглавы администрации Сергей Савин.

Как сообщили «Комсомолке» участники заседания, Савин заявил, что вопрос с переводом действующего учреждения в другое здание – серьезная проблема. При этом администрация готова вернуться к идее строительства на участке в зеленой зоне, если перестанет противиться общественность, а именно заявления активистов заставили чиновников и депутатов повременить с решением.

Первый участок, между улицей Окской и Муромским шоссе, напомним, забраковали из-за сложностей с «укращением» ручья Быстрец (необходимо было соорудить для него коллектор) и встающим в этой связи вопросом безопасности.

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Вместо собственных предложений для замены проблемного участка власти по одной отвергают все идеи общественников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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