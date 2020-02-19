2020-02-19T10:09:18+03:00
Общество

В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке

Вопрос рассмотрят на комитете гордумы по градостроительной деятельности и землепользованию
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Справа - тот самый участок. Фото: архив "КП"Справа - тот самый участок. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

20 февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы вновь рассмотрят вопрос о выделении участка в Лесопарке под строительство школы на 1100 мест. Об этом «Комсомолке» сообщил член комитета, депутат от КПРФ Алексей Захаров.

Суть осталась прежней: кусок земли площадью 2,8 га, который находится в муниципальной собственности, администрация областного центра предлагает перевести из «зеленой» зоны в зону образовательных учреждений.

Напомним, в июне 2019-го по итогам публичных слушаний проект изменений в Генплан направили на доработку, однако «новый» вариант был представлен без существенных изменений. Тем не менее, в октябре вопрос вынесли на заседание Думы, но неожиданно сняли с повестки дня. Этому событию предшествовали бурные обсуждения, во время которых активисты высказали свои аргументы и альтернативные предложения. Причем один из вариантов – строительство на месте школы-интерната на улице Макаренко«активно прорабатывался».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха
«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»
Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели
С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму
Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды
«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области
«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи
Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики
В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
РНПК провела День открытых дверей
Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном
В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области
Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря
Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду
Рязанский педколледж переедет в Горрощу
На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга