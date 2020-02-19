В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:09:18+03:00

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20 февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы вновь рассмотрят вопрос о выделении участка в Лесопарке под строительство школы на 1100 мест. Об этом «Комсомолке» сообщил член комитета, депутат от КПРФ Алексей Захаров.

Суть осталась прежней: кусок земли площадью 2,8 га, который находится в муниципальной собственности, администрация областного центра предлагает перевести из «зеленой» зоны в зону образовательных учреждений.

Напомним, в июне 2019-го по итогам публичных слушаний проект изменений в Генплан направили на доработку, однако «новый» вариант был представлен без существенных изменений. Тем не менее, в октябре вопрос вынесли на заседание Думы, но неожиданно сняли с повестки дня. Этому событию предшествовали бурные обсуждения, во время которых активисты высказали свои аргументы и альтернативные предложения. Причем один из вариантов – строительство на месте школы-интерната на улице Макаренко – «активно прорабатывался».

ИСТОЧНИК KP.RU