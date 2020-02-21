2020-02-21T14:52:10+03:00
Общество

Ситуация в опросе о строительстве школы в Лесопарке резко изменилась

Во второй день голосования зафиксирован резкий всплеск активности сторонников спорного предложения властей
Антон КОНОВАЛОВ
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С опросом о строительстве школы в рязанском Лесопарке творятся вещи, которые вполне могут указывать на накрутку голосов. Если первые сутки голосования, стартовавшего 20 февраля, динамика вариантов «за» и «против» была плавной, то затем ситуация резко изменилась.

Так, поздним вечером четверга и утром пятницы процентное соотношение при всего 700-800 проголосовавших было 48% и 52% – за и против соответственно. Однако затем, после 11.30, вариант «за» внезапно собрал дополнительно 373 голоса, а «против» - всего 87. Прошел еще час, и в течение него - к 13.30 - поддержавших предложение чиновников стало больше на 313, тогда как у обратной точки зрения всего 54 человека.

В 14.00 21 февраля на сайт Наш Дом Рязань, курируемый новым министерством цифрового развития, поступило 1757 (61,6%) голосов за и 1096 (38,4%) против.

Напомним, площадку за ТЦ «Круиз» продвигает администрация города. Обсуждался также вариант строительства школы на месте интерната на улице Макаренко (с переводом учреждения), но его отложили в долгий ящик. Власти, разбазарившие все пригодные участки в Кальном, теперь давят тем, что якобы не успеют освоить деньги национального проекта «Образование».

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Вопрос уже тогда практически был решен, однако чье-то желание угодить начальству обернулось новым расколом среди горожан (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ситуация в опросе о строительстве школы в Лесопарке резко изменилась
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