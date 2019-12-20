С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
В Рязани с самой актуальной и креативной новогодней елки, установленной на Лыбедском бульваре, украли два противогаза. Как пошутил один из рязанцев, не досчитавшийся двух елочных элементов, скорее всего, противогазы понадобились жителям Дашково-Песочни.
Фото: КП-Рязань.
Отметим, что всего на новогодней конструкции более 80 противогазов.
Напомним, изначально елку установили на улице Почтовой, но рязанским властям это очень не понравилось. Якобы для установки на муниципальной земле этого арт-объекта необходимо получить письменное разрешение. Позже елку перенесли на Лыбедский бульвар.
Фото: КП-Рязань.
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ИСТОЧНИК KP.RU