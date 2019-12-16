В Рязани установили елку из противогазов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-16T13:38:46+03:00

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В Рязани на улице Почтовой у входа в одно из тематических заведений общепита появилась елка, сделанная из десятков новеньких противогазов. При этом верхушку «лесной красавицы» украшает красный сигнальный фонарь.

Рязанцы, знающие о постапокалиптической тематике этого заведения, появлению такой елки нисколько не удивятся, чего не скажешь о гостях «новогодней столицы», с удивлением рассматривающих арт-объект.

Некоторые из прохожих предположили, что появление такой елки является намеком на загрязненный рязанский воздух и массовую гибель птиц.

Напомним, на прошлой неделе в Рязани открыли площадку с елями, созданными местными предприятиями. «Дизайнерские елки», выполненные из черепицы, пакетов из-под молока, микросхем, кожи и даже «слитков золота», появились на Лыбедском бульваре (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU