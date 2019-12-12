2019-12-12T05:45:49+03:00
Общество

Рязанский «Водоканал» хитро провернул сделку по закупкам противогазов

Муниципальное предприятие выбрало одного продавца и сделку на 780 тысяч рублей раздробили на восемь частей. Антимонопольщикам это очень не понравилось
Александр РАДЫГИН
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Водоканал закупил противогазы почти на 800 тысяч рублей.Водоканал закупил противогазы почти на 800 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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11 ноября рязанское УФАС рассмотрело дело о нарушении закона «О защите конкуренции» в отношении МП «Водоканал Рязани» и установило, что предприятие в 2018-2019 годах закупило гражданские противогазы без проведения конкурентных закупочных процедур. Весь товар муниципальщики получили у единственного поставщика. Сделано это было по следующей схеме.

В 2018 году «Водоканал» искусственно раздробил сделку и заключил с одной и той же организацией в одну дату восемь договоров на поставку противогазов на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей (99 тысяч 600 рублей). При этом общая стоимость товара составила порядка 780 000 рублей.

Руководство предприятия в 2019 году объяснило такой финт тем, что выполняло предписание МЧС от 2015 года. Однако, как установили антимонопольщики, данное предписание они должны были исполнить еще до октября 2016 года.

Таким образом, незаконно уклонившись от проведения в 2018-2019 годах конкурентных процедур на закупку противогазов и заключив договоры у единственного поставщика, МП «Водоканал» ограничило конкуренцию между продавцами и создало необоснованное преимущество отдельным хозяйствующим субъектам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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