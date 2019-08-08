Директора «Водоканала» накажут за действия при аварии на водопроводе

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-08T18:01:05+03:00

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8 августа в Рязани прошло экстренное совещание по поводу отключения холодной воды в Октябрьском и Советском районах. Водоснабжение, прекратившееся в среду из-за аварии на водопроводе, полностью восстановили только в полдень четверга (сначала работы планировали завершить к 11.00).

Руководители исполнительной власти города раскритиковали действия «Водоканала»:

- Отсутствовала слаженность и согласованность в работе специалистов предприятия и для жителей не был организован в оперативном порядке подвоз воды, - цитирует и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова admrzn.ru.

Сообщается, что руководителя «Водоканала» Олега Штефана привлекут к административной ответственности. От него потребовали провести служебную проверку и профилактическую работу, чтобы такое не повторялось впредь. И.о. главы администрации Елена Сорокина, в свою очередь, отметила, что аварии могут случаться, но устранять их нужно в срочном порядке.

- Информирование граждан о переносе сроков завершения ремонта должно проводиться муниципальным предприятием оперативно, чего не произошло сегодня, - сказала градоначальница.

ИСТОЧНИК KP.RU