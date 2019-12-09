Рязанский «Водоканал» хотел «нагнуть» потребителя, но вышло иначе
Рязанское УФАС рассмотрело дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП в отношении МП «Водоканал города Рязани».
Основание – заявление одного из потребителей. Мужчина указал в нем, что ресурсоснабжающая организация заставляла его установить кроме прибора учета воды еще и недешевое устройство телеметрии, обеспечивающее передачу информации об объемах потребления воды через CSD соединение GSM сети.
В действиях естественного монополиста антимонопольное ведомство усмотрело нарушение установленного порядка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения. Предприятие признали виновным в совершении административного правонарушения, на него наложили штрафные санкции, 100 000 рублей.
Следует отметить, что постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу и может быть обжаловано в соответствии с требованиями КоАП РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU