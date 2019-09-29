2019-09-29T19:07:27+03:00
Общество

Уволился директор рязанского «Водоканала», руководивший МП с 2012 года

Вслед за Олегом Штефаном заявление написал главный инженер Александр Никонов
Иван АНТОНОВ
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Кто возглавит главное муниципальное предприятие города? Ответ узнаем скоро.Кто возглавит главное муниципальное предприятие города? Ответ узнаем скоро.Фото: Павел АВЕРИН
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26 сентября директор МП «Водоканал города Рязани» Олег Штефан написал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день добровольно покинул должность и его ключевой заместитель, по производственно-техническим вопросам – главный инженер Александр Никонов.

Связаны ли эти два события с последовавшим на следующий день утверждением депутатами Рязгордумы кандидатур заместителей главы администрации Рязани, аналитики пока не дают ясного ответа. Профильным замом Сорокиной, курирующим ЖКХ города, стал Владимир Бурмистров.

По информации пресс-службы администрации Рязани, и. о. директора муниципального предприятия назначен Роман Мощенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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