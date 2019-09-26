Гордума Рязани утвердила заместителей главы администрации

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-26T13:12:00+03:00

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Одним из ключевых вопросов очередного заседания Рязанской гордумы, состоявшейся 26 сентября, стало утверждение заместителей главы городской администрации Елены Сорокиной.

Кандидатура Владимира Бурмистрова вопросов у парламентариев не вызвала – он будет курировать городское хозяйство. Бурное обсуждение началось при выдвижении кандидатуры Владимира Тишина. Возникли вопросы у фракции КПРФ, связанные, по их мнению, с низкими экономическими показателями – Тишин как курировал экономику, так и будет это делать впредь. Надежде Штевниной (социальный блок) Петр Пыленок задал вопрос о ее трудовой деятельности в социальной сфере. По словам Штевниной, она хорошо знакома с этим аспектом жизни общества: работала преподавателем в РГУ, возглавляла отдел маркетинга РязГМУ. В последнее время трудилась управделами горадминистрации.

Депутаты фракции ЛДПР по всем трем кандидатурам голосовали «против». Эту позицию объяснил руководитель фракции в Рязгордуме Дмитрий Володин:

- Мы не голосуем против конкретно этих людей, мы это делаем потому, что они принадлежат одной партии. Другие фракции на ключевых должностях исполнительной власти города не представлены.

Однако теперь уже заместители Елены Сорокиной отрицают, что состоят в какой-либо партии.

ИСТОЧНИК KP.RU