Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-23T08:17:25+03:00

В одной из квартир по улице Совхозной прорвало трубы, весь дом залило водой [видео]

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Утром 22 сентября в доме №5 по улице Совхозной во время пуска отопления прорвало трубы. Фотографии и видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Фото: Типичная Рязань.

«Дали отопление, прорвало трубы. Весь дом залит водой, обваливается потолок. Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — говорится в сообщении.

Фото: Типичная Рязань.

Напомним. в Рязани начали заполнять системы централизованного отопления, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных 20 сентября. По словам чиновников, в администрацию поступают жалобы от горожан на холод в квартирах. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть (читать подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733608" frameborder="0"></iframe> Пустили отопление - рухнул потолок.

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ИСТОЧНИК KP.RU