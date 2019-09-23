Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок
Утром 22 сентября в доме №5 по улице Совхозной во время пуска отопления прорвало трубы. Фотографии и видео с места происшествия опубликовали в группе «Типичная Рязань».
Фото: Типичная Рязань.
«Дали отопление, прорвало трубы. Весь дом залит водой, обваливается потолок. Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — говорится в сообщении.
Фото: Типичная Рязань.
Напомним. в Рязани начали заполнять системы централизованного отопления, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных 20 сентября. По словам чиновников, в администрацию поступают жалобы от горожан на холод в квартирах. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть (читать подробнее).
Пустили отопление - рухнул потолок.
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ИСТОЧНИК KP.RU