В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-23T08:17:02+03:00

Администрация города официальных комментариев по поводу коммунальных происшествий пока не дает [видео]

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22 сентября в доме №3 по улице Радиозаводской во время пробного пуска отопления прорвало трубы. Сообщение о коммунальном происшествии с приложенным видео появилось в социальных сетях.

По словам автора ролика Сергея Клюева, в квартирах лопнули потолки, вода течет по стенам.

«Обращались в аварийные службы и теплосети, но мы никому не нужны. Все ЖЭУ от нас отказались. Замечательно у нас в городе живется», — резюмировал рязанец.

Напомним, ранее из-за пробного пуска отопления рухнул потолок в одной из квартир по улице Совхозной. «Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — писал один из жильцов (читать подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733615" frameborder="0"></iframe> Пустили отопление - затопило дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU