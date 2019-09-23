В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом
22 сентября в доме №3 по улице Радиозаводской во время пробного пуска отопления прорвало трубы. Сообщение о коммунальном происшествии с приложенным видео появилось в социальных сетях.
По словам автора ролика Сергея Клюева, в квартирах лопнули потолки, вода течет по стенам.
«Обращались в аварийные службы и теплосети, но мы никому не нужны. Все ЖЭУ от нас отказались. Замечательно у нас в городе живется», — резюмировал рязанец.
Напомним, ранее из-за пробного пуска отопления рухнул потолок в одной из квартир по улице Совхозной. «Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — писал один из жильцов (читать подробнее).
Пустили отопление - затопило дом.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Готовьте денежки: в Рязани запускают отопление
Уже 20 сентября в Рязани начнут заполнять системы централизованного отопления, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Рязани»