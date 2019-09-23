2019-09-23T08:17:02+03:00
Недвижимость

В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом

Администрация города официальных комментариев по поводу коммунальных происшествий пока не дает [видео]
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Фото: Сергей Клюев.Фото: Сергей Клюев.
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22 сентября в доме №3 по улице Радиозаводской во время пробного пуска отопления прорвало трубы. Сообщение о коммунальном происшествии с приложенным видео появилось в социальных сетях.

По словам автора ролика Сергея Клюева, в квартирах лопнули потолки, вода течет по стенам.

«Обращались в аварийные службы и теплосети, но мы никому не нужны. Все ЖЭУ от нас отказались. Замечательно у нас в городе живется», — резюмировал рязанец.

Напомним, ранее из-за пробного пуска отопления рухнул потолок в одной из квартир по улице Совхозной. «Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть. Никто ничего не предпринимает», — писал один из жильцов (читать подробнее).

Пустили отопление - затопило дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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