Качество «горючей» воды в Рязани соответствует нормам СанПиН – мэрия

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-14T10:21:26+03:00

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Рязанский «Водоканал» проверил качество питьевой воды в доме №39 по улице 10-линия, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Полученные результаты измерений в пробе по ряду показателей не превышают гигиенические нормы, установленные СанПиН. Кроме того, в адрес администрации и управляющей компании жалоб на качество воды от жителей дома не поступало», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в квартире №19 этого дома из крана шла холодная вода, которая загоралась при соприкосновении с огнем. Хозяйка квартиры Наталья Симакова продемонстрировала «Комсомолке» феноменальное явление. Она набрала в ложку жидкость из-под крана с холодной водой, поднесла к зажженной газовой конфорке, и содержимое ложки… загорелось синим пламенем (читайте подробнее и смотрите видео).

Отметим, что чиновники городской администрации не указали, брали ли пробу воды в квартире №19 и как сами специалисты объясняют феномен с «горючей» водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU