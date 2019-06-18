Качество воды в одном из рязанских районов угрожает здоровью людей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-18T13:17:56+03:00

Жителей Чучковского района призывают не пить воду без кипячения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Результаты лабораторных испытаний показали, что в воде из артезианской скважины не все в порядке с санитарно-гигиеническими нормами

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В Чучковском районе проверили качество питьевой воды, сообщают местные власти. Воду для проверки брали с водонапорных колонок, кранов котельных, артезинских скважин.

По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что в воде, отобранной из первой колонки от артскважины в селе Мелехово по санитарно-гигиеническим нормам следующие показатели:

- превышения по запаху и привкусу на одну единицу;

- цветности – в два раза;

- превышение железа 3,9 мг/дм 3.

Превышение данных показателей в питьевой воде создает риск здоровью населения Пертовского сельского поселения Чучковского района.

Населению рекомендуется кипятить воду и пользоваться индивидуальными фильтрами.

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Директору местного ЖКХ внесли представление. Вода тем временем льется ровно та же, что и раньше (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU