Водопроводная вода в рязанской глубинке не соответствует санитарным требованиям
В деревне Красный Восход Рязанского района проверили качество питьевой воды. Проверку после обращения жителей организовала прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Для анализа воды, подаваемой местным МУП ЖКХ «Быт», привлекли специалистов аккредитованной химико-бактериологической лаборатории – они взяли пробы и сделали анализ. В итоге пришли к выводу, что по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям эта вода не соответствует требованиям, установленным для централизованных систем водоснабжения.
После проверки районная прокуратура направила директору МУП представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU