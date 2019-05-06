Водопроводная вода в рязанской глубинке не соответствует санитарным требованиям

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-06T12:27:55+03:00

Директору местного ЖКХ внесли представление. Вода тем временем льется ровно та же, что и раньше

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В деревне Красный Восход Рязанского района проверили качество питьевой воды. Проверку после обращения жителей организовала прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Для анализа воды, подаваемой местным МУП ЖКХ «Быт», привлекли специалистов аккредитованной химико-бактериологической лаборатории – они взяли пробы и сделали анализ. В итоге пришли к выводу, что по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям эта вода не соответствует требованиям, установленным для централизованных систем водоснабжения.

После проверки районная прокуратура направила директору МУП представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU