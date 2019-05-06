2019-05-06T12:27:55+03:00
Общество

Водопроводная вода в рязанской глубинке не соответствует санитарным требованиям

Директору местного ЖКХ внесли представление. Вода тем временем льется ровно та же, что и раньше
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деревне Красный Восход Рязанского района проверили качество питьевой воды. Проверку после обращения жителей организовала прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Для анализа воды, подаваемой местным МУП ЖКХ «Быт», привлекли специалистов аккредитованной химико-бактериологической лаборатории – они взяли пробы и сделали анализ. В итоге пришли к выводу, что по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям эта вода не соответствует требованиям, установленным для централизованных систем водоснабжения.

После проверки районная прокуратура направила директору МУП представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24