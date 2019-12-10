В Рязани установили «дизайнерские елки» из черепицы, пакетов молока и микросхем
В Рязани в преддверии Нового года открыли площадку с елями, созданными местными предприятиями. «Дизайнерские елки», выполненные из черепицы, пакетов из-под молока, микросхем, кожи и даже «слитков золота», появились на Лыбедском бульваре.
Ель черепичная.Фото: Константин МОГИЛИН
Кому пришла в голову подобная идея не совсем понятно, но у многих подобный креатив вызвал лишь смех.
Ель микросхемная.Фото: Константин МОГИЛИН
- Это просто смешно! Кому вообще подобное могло прийти в голову? По-колхозному как-то, но необычно, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» гостья из Москвы.
Ель молочная.Фото: Константин МОГИЛИН
При этом некоторые из «красавец» поставили прямо в грязь, что также вызвало у рязанцев и гостей города немало вопросов.
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ИСТОЧНИК KP.RU