2019-12-10T13:10:15+03:00
Общество

В Рязани установили «дизайнерские елки» из черепицы, пакетов молока и микросхем

У горожан подобный «креатив» вызвал лишь смех и недоумение
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Креативные ели в центре Рязани.Креативные ели в центре Рязани.Фото: Константин МОГИЛИН
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В Рязани в преддверии Нового года открыли площадку с елями, созданными местными предприятиями. «Дизайнерские елки», выполненные из черепицы, пакетов из-под молока, микросхем, кожи и даже «слитков золота», появились на Лыбедском бульваре.

Ель черепичная. Фото: Константин МОГИЛИН

Ель черепичная.Фото: Константин МОГИЛИН

Кому пришла в голову подобная идея не совсем понятно, но у многих подобный креатив вызвал лишь смех.

Ель микросхемная. Фото: Константин МОГИЛИН

Ель микросхемная.Фото: Константин МОГИЛИН

- Это просто смешно! Кому вообще подобное могло прийти в голову? По-колхозному как-то, но необычно, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» гостья из Москвы.

Ель молочная. Фото: Константин МОГИЛИН

Ель молочная.Фото: Константин МОГИЛИН

При этом некоторые из «красавец» поставили прямо в грязь, что также вызвало у рязанцев и гостей города немало вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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