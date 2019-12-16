В Рязани - новогодней столице - демонтировали елку из противогазов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-16T18:29:35+03:00

Креативный арт-объект не был согласован с чиновниками. Власти решили в срочном порядке от него избавиться

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Елка из противогазов на улице Почтовой демонтирована. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации чиновников, арт-объект установило частное предприятие на муниципальной земле без соответствующего согласования.

«В связи с этим данный объект префектура Советского района демонтировала . Все елки, подготовленные предприятиями города, были ранее согласованы и установлены на специальной площадке на Лыбедском бульваре», — говорится в сообщении.

Но, скорее всего, если бы елка была обычной, то вряд ли власти так ревностно отнеслись бы к арт-объекту на «муниципальной земле». А противогазы — прямой отсыл к плохой экологии, очень болезненно воспринимается чиновниками всех уровней.

Напомним, 16 декабря на улице Почтовой у входа в одно из тематических заведений общепита появилась елка, сделанная из десятков новеньких противогазов. При этом верхушку «лесной красавицы» украшает красный сигнальный фонарь (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU