Несогласованную рязанскую елку из противогазов отправили на Лыбедский бульвар

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-17T14:50:45+03:00

В безлюдном месте елка из противогазов выглядит еще более устрашающе. Фото: Константин МОГИЛИН

Вопрос о том, что делать с необычным символом Нового года, решался на самом высоком уровне

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17 декабря елка из противогазов переместилась с улицы Почтовой на Лыбедский бульвар, к другим «дизайнерским» объектам, установленными рязанскими предприятиями. «Лесная красавица», выполненная в постапокалиптическом стиле неплохо вписалась между елями из черепицы, пакетов из-под молока, микросхем, кожи и других продуктов жизнедеятельности человека. Общую же композицию можно уже назвать: «Среда обитания и как мы ее загрязняем».

Тем временем во «Вконтакте» на странице заведения, установившего ту самую елку, появилось сообщение, в котором говорится о вмешательстве в ситуацию главы администрации областного центра Елены Сорокиной.

«Поздно вечером 16 декабря состоялась рабочая встреча главы города с руководством ресторана. Елке была дана высокая оценка за инициативу и креативность со стороны властей города. Силами сотрудников ресторана и Дирекции благоустройства города ее смонтируют на Лыбедском бульваре для участия в конкурсе елок, где она простоит до 28 декабря. Затем дирекция благоустройства перевезет ее обратно и смонтирует на первоначальном месте на улице Почтовой», - говорится в сообщении.

Также там сообщается, что город предоставит ресторану три квадратных метра тротуара возле входа в ресторан под благоустройство территории для «законного размещения любой елки или арт-объекта, не нарушающего закон своим внешним видом».

Каким образом и по чьему мнению елка из противогазов «нарушала закон своим внешним видом» в сообщении рестораторов, к сожалению, не сообщается. Но есть предположение, что противогазы - прямой отсыл к плохой экологии, который очень болезненно воспринимается чиновниками всех уровней.

Напомним, днем ранее елку из противогазов демонтировали. Креативный арт-объект якобы не был согласован с чиновниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU