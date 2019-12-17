В воздухе Рязани зафиксировали превышение уровня диоксида азота

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-17T10:17:54+03:00

Кроме этого, скачки за предельно допустимую концентрацию обнаружены еще по двум ингредиентам

Изменить размер текста: A A

Региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал отчет по мониторингу в ноябре. Среднесуточная температура в последний месяц осени была на 4-10 °С выше нормы.

Что касается загрязнения воздуха, то в Рязани замеры проводят 4 раза в сутки на 4 стационарных постах. В общей сложности за ноябрь специалисты изучили более 2,5 тысячи проб воздуха – анализ в каждом случае делали по 9 ингредиентам.

В итоге уровень загрязнения атмосферы метеорологи оценили как повышенный. Зафиксированы случаи превышения взвешенных веществ (пыли) и сероуглерода.

Самый большой скачок был по диоксиду азота – 1,7 ПДК (предельно допустимой концентрации). Причем по этому веществу превышения выявляли чаще всего: повторяемость 2%, то есть каждый 50-й замер.

Кстати, по замерам, сделанным в последние дни – с 13 декабря по утро 16-го – превышений ни по одному из 9 ингредиентов не зафиксировано.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Перед очередной гибелью птиц в Рязани было превышение формальдегида

Повышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировали в Октябрьском районе (ПОДРОБНЕЕ)

Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани

Привлечение ее к ответственности - это, конечно, не повод говорить об изменении ситуации с экологией, но новость сама по себе хорошая (ПОДРОБНЕЕ)

Орнитолог Антон Барановский: С такой массовой гибелью птиц в Рязани я не сталкивался никогда

Пока жители гадают, в чем причина, специалисты дают неутешительные прогнозы, а власти делают вид, что все хорошо (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU