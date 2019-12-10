2019-12-10T16:07:33+03:00
Общество

Перед очередной гибелью птиц в Рязани было превышение формальдегида

Повышенный уровень загрязняющего вещества зафиксировали в Октябрьском районе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Региональный Гидрометцентр опубликовал результаты очередного замера содержания ряда загрязняющих веществ в воздухе Рязани. Метеорологи проверяли содержание пыли (взвешенных веществ), диоксида серы, сероводорода, сероуглерода, фенола, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.

Забор воздуха по каждому из перечисленных веществ делали в Железнодорожном, Московском, Советском и Октябрьском районах города.

В итоге превышение ПДК по одному из показателей обнаружены в Октябрьском – на улице Дружная. 7 декабря здесь зафиксировали 10%-е превышение ПДК формальдегида.

Напомним, что днем позже появилась информация об очередной гибели птиц – на этот раз четыре трупа пернатых обнаружили в Октябрьском городке на улице Березовая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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