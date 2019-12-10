Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-10T10:05:03+03:00

Хотя думать, что главная проблема плохой экологии в ней, было бы наивно

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Несанкционированным источником загрязнения воздуха в Рязани, о котором сообщалось 6 декабря, является ООО «Стандарт Ойл». Это предприятие, как и незаконная свалка опасных отходов, располагается на территории бывшего завода «Химволокно» и арендует там участок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, нарушения вскрылись в ходе проверки, которую природоохранная прокуратура проводила по жалобе работника одной из соседствующих компаний. Организация, не поставившая производственные объекты на государственный учет, хранила мазут, регулярно разогревала его, а также занималась обжигом фильтров для очистки мазута «открытым огневым способом». Все это сопровождалось выбросом в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота, сажи.

Против юрлица и его директора возбуждены административные дела по двум статьям КоАП, каждая из которых предусматривает штраф до 100 тысяч рублей.

Несомненно, привлечение к ответственности загрязнителя-тихушника - новость приятная, но полагать, что это кардинальным образом повлияет на неблагополучную ситуацию с экологией в областном центре, было бы как минимум наивно.

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Пока жители гадают, в чем причина, специалисты дают неутешительные прогнозы, а власти делают вид, что все хорошо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU