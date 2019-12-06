Прокуратура нашла источник загрязнения воздуха в Рязани

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-06T13:57:10+03:00

На окраине города, на свалке бывшего предприятия «Химволокно» жгли мазут открытым способом

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Природоохранная прокуратура обнаружила источник загрязнения воздуха в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства. Расположен он на территории бывшего предприятия «Химволокно».

Во время неоднократных обследований специалисты нашли организацию, которая на арендованной земле хранила мазут. При этом комплекс хранения ГСМ оборудован устройствами, с помощью которых топливо нагревалась. Кроме того, на предприятии открытым способом обжигали фильтры для очистки мазута.

«Разогрев мазута сопровождается выбросом в атмосферный воздух оксида углерода, оксида и диоксида азота, сажи и углеводорода», — говорится в сообщении прокуратуры.

За указанные нарушения в отношении директора организации и юридического лица возбуждены административные производства.

Напомним, 5 декабря Московский районный суд Рязани вынес решение по делу о свалке опасных отходов на территории бывшего завода «Химволокно». С иском о ее ликвидации обратился природоохранный прокурор Алексей Секин (читать суть претензий).

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ИСТОЧНИК KP.RU