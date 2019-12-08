2019-12-08T14:48:51+03:00
Общество

Рязанцы вновь сигнализируют о массовой гибели птиц

Новые снимки мертвых пернатых появились в соцсетях
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Фото: www.instagram.com/breatheclean_rzn/Фото: www.instagram.com/breatheclean_rzn/
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В Рязани продолжают массово гибнуть птицы. Фотографии погибших пернатых размещены в соцсетях - Instagram и ВКонтакте.

Один из тревожных сигналов поступил из Октябрьского городка от общественной организации «Дышим чистым», другой - с улицы Березовой, где в местной роще найдены как минимум четыре мертвых особи.

Напомним о гибели разных видов птиц сообщается уже не первую неделю. Единственная, притом весьма сомнительная, публичная проверка проведена 4 декабря региональным минприроды в том же Октябрьском городке, где уже находили более 80 павших галок. Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе специалисты не обнаружили.

В тоже время видный ветиринарный эксперт Владимир Романов, исследовав трупы, высказал мнение, что смерть пернатых наступила именно из-за попадания в их организмы из атмосферы какого-то отравляющего химического соединения.

Фото: vk.com/tr_ryazan

Фото: vk.com/tr_ryazan

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ИСТОЧНИК KP.RU

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