2019-12-11T09:08:51+03:00
Общество

В Рязани могут появиться табло с информацией о состоянии воздуха

Если депутаты городской Думы одобрят предложение чиновников, то любой рязанец сможет следить за качеством атмосферы, не выходя из дома
Яков РЫКОВ
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В Рязани могут появиться табло с информацией о состоянии воздуха.В Рязани могут появиться табло с информацией о состоянии воздуха.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти Рязани выйдут в гордуму с предложением предусмотреть в бюджете города на 2020 год деньги на реализацию проектов по экологическому направлению.

В частности, по итогам публичных слушаний, чиновники хотят подготовить проект и создать в Рязани системы постоянного мониторинга и оповещения о состоянии атмосферного воздуха.

Предполагается, что специальные табло и счетчики появятся в районе, где расположены промышленные предприятия. Табло должны отображать информацию в том числе и в интернете.

Кроме того, власти запланировали в следующем году очистить и благоустроить системы городских водоемов и малых рек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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