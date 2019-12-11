В Рязани могут появиться табло с информацией о состоянии воздуха
Власти Рязани выйдут в гордуму с предложением предусмотреть в бюджете города на 2020 год деньги на реализацию проектов по экологическому направлению.
В частности, по итогам публичных слушаний, чиновники хотят подготовить проект и создать в Рязани системы постоянного мониторинга и оповещения о состоянии атмосферного воздуха.
Предполагается, что специальные табло и счетчики появятся в районе, где расположены промышленные предприятия. Табло должны отображать информацию в том числе и в интернете.
Кроме того, власти запланировали в следующем году очистить и благоустроить системы городских водоемов и малых рек.
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ИСТОЧНИК KP.RU