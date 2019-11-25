2019-11-25T16:13:43+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве ветерана в Рязани оставили под стражей

Новые срок содержания в СИЗО - до 27 декабря
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Московский районный суд Рязани рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Максима Куприна. Он подозревается в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны.

Фемида не нашла оснований не поддержать доводы следователя и прокурора. Не друживший с законом молодой человек, которому вменяют одно из наиболее резонансных преступлений за последнее время, останется в СИЗО как минимум до 27 декабря.

Напомним, 20-летнего выходца из села Гремяки арестовали в начале октября. После задержания он отказался давать показания.

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В конце сентября Рязань шокировала новость о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Макеева и его жены Риммы Федоровны. Тела супругов с признаками насильственной смерти (черепно-мозговыми травмами) обнаружили в их собственной квартире вечером 26 сентября (подробнее).

Рязанцу, который помог раскрыть убийство ветерана, выплатят 500 тысяч рублей

Помощь рязанца заключалась в том, что некоторое время назад он повесил на доме камеру видеонаблюдения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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