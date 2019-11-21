Появилось видео с выступлений рязанки, взявшей «золото» по джиу-джитсу на Чемпионате мира в ОАЭ
19 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) завершилось первенство мира по джиу-джитсу среди юниоров и юниорок до 18 лет и до 21 года. Напомним, рязанские мастера завоевали целую россыпь золотых медалей на главных соревнованиях планеты.
Одна из них – неоднократная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу, представительница клуба «Витязь» (Рязанский район) Валерия Фокина. В весовой категории от 63 кг спортсменка эффектно выиграла несколько схваток и заслуженно вязла золото.
Эпизоды схваток с участием Валерии Фокиной.Рязанская спортсменка взяло "золото" Чемпионата мира в Абу-Даби
Напомним, ранее родной брат Валерии – боец ММА Марк Фокин получил боевой топор за самые зрелищные победы. Спортсмен занял первое место на турнире «Молот Воли FIGHT II». Две из трех побед были досрочными (подробнее с видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU