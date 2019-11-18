Рязанский боец ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-18T10:16:14+03:00

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Рязанский боец и тренер по ММА Артем Казбанов, представляющий клуб «Арта», стал мастером спорта России по смешанному боевому единоборству, сообщает Федерация ММА Рязанской области. Соответствующие приказ за подписью министра спорта России вышел 7 ноября.

Напомним, ранее звание мастера спорта России по ММА получил другой представитель КСЕ «Арта» Виталий Косицын (видео с эпизодами боев).

Артем Казбанов - Здоровая нация.Рязанский боец стал мастером спорта России

ДОСЬЕ «КП»

Казбанов Артем Олегович родился в 1989 году

Профессиональную карьеру начал в 2013 году. Провел в M1-Global 12 поединков, в десяти из которых праздновал победу.

Тренер по ММА, мастер спорта по ММА, кандидат в мастера спорта по грэпплингу.

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ИСТОЧНИК KP.RU