2019-07-27T17:24:52+03:00
Спорт

На турнире по ММА рязанский боец задушил троих соперников

Виталий Косицын занял первое место на престижных соревнованиях в Тульской области
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Виталий Косицын один из самых перспективных бойцов ММА в Рязанской области. Фото: Федерация ММА Рязанской области.Виталий Косицын один из самых перспективных бойцов ММА в Рязанской области. Фото: Федерация ММА Рязанской области.
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На открытом турнире памяти Алексея Калинина в Новомосковске Тульской области рязанский боец Виталий Косицын, представляющий клуб смешанных единоборств «Арта», занял первое место, задушив троих соперников.

- Виталий провел три боя и завершил их досрочно, в двух из них усыпив соперника удушающими приемами, - сообщил тренер спортсмена Артем Казбанов.

Напомним, в мае этого года Виталий Косицын, уроженец Шацка, получил звание Мастера спорта по смешанным единоборствам.

Виталий Косицын задушил троих соперников. двоих - усыпил....

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ИСТОЧНИК KP.RU

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