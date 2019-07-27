На турнире по ММА рязанский боец задушил троих соперников
На открытом турнире памяти Алексея Калинина в Новомосковске Тульской области рязанский боец Виталий Косицын, представляющий клуб смешанных единоборств «Арта», занял первое место, задушив троих соперников.
- Виталий провел три боя и завершил их досрочно, в двух из них усыпив соперника удушающими приемами, - сообщил тренер спортсмена Артем Казбанов.
Напомним, в мае этого года Виталий Косицын, уроженец Шацка, получил звание Мастера спорта по смешанным единоборствам.
Виталий Косицын задушил троих соперников. двоих - усыпил....
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ИСТОЧНИК KP.RU