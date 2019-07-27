На турнире по ММА рязанский боец задушил троих соперников

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-27T17:24:52+03:00

Виталий Косицын один из самых перспективных бойцов ММА в Рязанской области. Фото: Федерация ММА Рязанской области.

Виталий Косицын занял первое место на престижных соревнованиях в Тульской области

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На открытом турнире памяти Алексея Калинина в Новомосковске Тульской области рязанский боец Виталий Косицын, представляющий клуб смешанных единоборств «Арта», занял первое место, задушив троих соперников.

- Виталий провел три боя и завершил их досрочно, в двух из них усыпив соперника удушающими приемами, - сообщил тренер спортсмена Артем Казбанов.

Напомним, в мае этого года Виталий Косицын, уроженец Шацка, получил звание Мастера спорта по смешанным единоборствам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/722637" frameborder="0"></iframe> Виталий Косицын задушил троих соперников. двоих - усыпил....

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ИСТОЧНИК KP.RU