Два рязанских бойца досрочно победили на престижном турнире по ММА

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-30T11:30:02+03:00

Артем Груздов досрочно одержал победу над своим соперником в третьем раунде. Фото: "Наш Рошаль".

Изменить размер текста: A A

29 июня два рязанских бойца – Александр Ситников и Артем Груздов, представляющих клуб смешанных единоборств «Арта», победили на турнире по ММА «Крестов брод» (Воймежская битва-7) в подмосковном городе Рошаль.

Александр Ситников победил нокаутом в первом раунде. Фото: "Наш Рошаль".

В поединке против Владимира Романюка рязанскому бойцу Александру Ситникову понадобилось чуть более двух минут, чтобы победить нокаутом. Артему Груздову же понадобилось больше времени — в третьем раунде секунданты его соперника Виктора Боронина остановили бой. Рязанский спортсмен устроил настоящую кровавую баню, и не дал ни единого шанса оппоненту.

Артем Груздов (снизу) устроил настоящую кровавую баню своему сопернику.

Отметим, что еще два рязанских бойца – Михаил Ильин из Новомичуринска и Иван Боронеев из Рязани, представляющих рязанский клуб «Один на один», проиграли, сдавшись, в первом раунде.

MMA "Крестов брод". Воймежская битва 7.

ИСТОЧНИК KP.RU